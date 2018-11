Le Brexit aura un coût pour l'économie britannique, quel que soit le scénario (gouvernement)

Alors que le vote des députés britanniques le 11 décembre sur l'accord scellé par la Première ministre Theresa May dimanche avec les 27 autres pays de l'UE s'annonce loin d'être gagné pour Mme May, le rapport pointe du doigt qu'une sortie sans accord amputerait le Produit intérieur brut du Royaume-Uni de 9,3% en 15 ans.



L'accord trouvé par Mme May, décrié y compris par le Parti conservateur de la Première ministre Theresa May, coûtera lui 3,9% au PIB du pays, dans l'hypothèse où le Royaume-Uni conclurait tous les accords de libre-échange qu'il espère, affirme le rapport de 83 pages.



Le document souligne toutefois que tous ces chiffres doivent être pris avec des pincettes "en raison des incertitudes inhérentes à ce type d'analyse économique".



"D'un point de vue purement économique, quitter l'UE aura un coût (...). Ce que la Première ministre essaie de faire, c'est minimiser ce coût", a affirmé en début de matinée le ministre des Finances Philip Hammond sur la BBC Radio 4.



Le gouvernement ne donne pas de chiffres concrets mais selon des économistes cités par l'agence PA, un PIB moins élevé de 3,9% représente environ 100 milliards de livres d'ici 2030, soit un chiffre bien plus élevé que l'actuel contribution du gouvernement britannique au budget de l'UE.