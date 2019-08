Le Brésil va accueillir un forum ultra-conservateur international

Le Brésil va accueillir en octobre un forum des mouvements ultra-conservateurs dans le monde, a annoncé jeudi le député Eduardo Bolsonaro, un des fils du président brésilien Jair Bolsonaro et possible prochain ambassadeur aux Etats-Unis.



"C'est la droite qui s'organise au niveau mondial", a lancé sur Twitter le député en annonçant l'organisation, pour la première fois au Brésil, d'une rencontre dans le cadre de la Conférence d'Action politique conservatrice (CPAC), qui a lieu tous les ans aux Etats-Unis.



"Nous posons les bases du conservatisme au Brésil pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires et éviter un autre Venezuela dans la région", a poursuivi Eduardo Bolsonaro, farouchement opposé aux "gauchistes", comme son père.



La CPAC se réunit chaque année depuis 1974 aux Etats-Unis et rassemble des personnalités de l'aile ultra-conservatrice.



L'édition brésilienne aura lieu à Sao Paulo les 11 et 12 octobre. Eduardo Bolsonaro a fait savoir qu'il annoncerait ultérieurement le nom des personnalités présentes.



Le député de 35 ans est proche de l'Américain d'ultra-droite Steve Bannon, ex-stratège du président américain Donald Trump.



Steve Bannon l'avait désigné il y a quelques mois pour être l'un des dirigeants de The Movement (Le Mouvement), appelé à fédérer les droites populistes dans le monde.



Eduardo Bolsonaro devrait être prochainement nommé par son père ambassadeur du Brésil aux Etats-Unis, un choix qui a provoqué un tollé en raison de l'inexpérience du candidat et qui doit encore être validé par un Sénat très divisé.