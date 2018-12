Le Bahreïn réitère son soutien constant à l'intégrité territoriale du Maroc

Lors d'une entrevue avec l'ambassadeur du Royaume au Bahreïn Ahmed Rachid Khattabi, Mme Zainal a relevé la solidité des relations historiques et stratégiques entre les deux pays, mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir et de développer les relations bilatérales sous la conduite des dirigeants des deux pays.



A cette occasion, elle a exprimé la fierté du Royaume du Bahreïn, Roi, gouvernement et peuple, de la position constante du Maroc soutenant la sécurité et la stabilité du Bahreïn.



Par ailleurs, la présidente du conseil des représentants a souligné l'importance de la promotion de la coopération parlementaire entre les deux pays et de l'échange entre les deux institutions législatives, mettant en avant le rôle de la diplomatie parlementaire dans la réalisation des objectifs escomptés par les deux pays et l'appui des causes des pays arabes dans le cadre de l'action arabe commune.



Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc s'est félicité de la profondeur des relations singulières et sincères entre Rabat et Manama, qui s'appuient sur la solidarité mutuelle, rappelant les projets et initiatives marquant la coopération entre les institutions législatives des deux pays.



M. Khattabi a saisi cette occasion pour saluer les acquis de la femme bahreïnie dans les dernières échéances électorales grâce à la confiance placée en elle par les citoyens bahreïnis et leurs représentants, ce qui lui a permis d'occuper, pour la première fois dans l'histoire du pays, la présidence du conseil des représentants.