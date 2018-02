Le Bahreïn réitère son soutien "constant" à l'intégrité territoriale du Maroc

Le Royaume du Bahreïn réaffirme sa position sur "la marocanité du Sahara et réitère que toute solution à ce différend régional artificiel doit se faire sous la souveraineté du Royaume du Maroc en respect total de son intégrité territoriale", a souligné le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Khaled Bin Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa, lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.



Le diplomate bahreïni a, dans ce contexte, affirmé que son pays soutient le Maroc "contre toute menace ou atteinte à sa souveraineté".



Pour sa part, M. Bourita a exprimé son appréciation de la position constante du Bahreïn, exprimée à plusieurs reprises, vis-à-vis de la question du Sahara, assurant que le Maroc, de son côté, rejette toute atteinte à la stabilité et à la quiétude du Royaume du Bahreïn et soutient toutes les mesures prises dans ce cadre.



Les deux pays sont liés par des relations "exceptionnelles" basées sur l’amitié et la fraternité et qui se développent de manière "importante et notable" dans divers domaines et ce depuis la visite effectuée par SM le Roi Mohammed VI au Bahreïn en avril 2016, a fait noter M. Bourita.



Il a, à ce titre, ajouté que la coopération économique entre les deux pays n’est pas à la hauteur du partenariat politique et stratégique, formulant le vœu de voir les rencontres bilatérales consolider davantage cette coopération et la hisser au niveau des aspirations des deux pays.



Au terme des entretiens entre MM. Bourita et Khaled Bin Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa, la 4-ème session de la haute commission mixte maroco-bahreïnie s’est tenue et a été couronnée par la signature de plusieurs conventions de coopération.



Les relations entre le Maroc et le Royaume du Bahreïn ont connu un développement qualitatif remarquable depuis la visite de SM le Roi à Manama en avril 2016. Le nombre d’accords signés entre les deux pays a atteint 50 conventions couvrant les domaines de la coopération militaire, sécuritaire, économique, celui des investissements, des droits de l’Homme, le volet religieux, et la coopération judiciaire.