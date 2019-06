Le Bahreïn réitère son soutien aux droits légitimes du Maroc sur ses provinces du Sud

Le Royaume du Bahreïn a réitéré sa position soutenant les droits légitimes du Maroc sur ses provinces du Sud et tous les efforts visant à parvenir à une solution politique à la question du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume et son initiative de développement de cette région.



Le Bahreïn demeurera toujours aux côtés du Maroc contre toute atteinte à sa souveraineté et son intégrité territoriale, indique, mardi, un communiqué du ministère bahreïni des affaires étrangères.



Le ministère a fait part de sa considération des efforts du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour reprendre les négociations visant à parvenir à une solution durable à la question du Sahara marocain, basée sur le compromis et les résolutions 2468 du conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les résolutions internationales concernant le dossier du Sahara marocain.