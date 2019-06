Le Bahreïn réitère sa position constante en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc

Le Bahreïn a réitéré, lors de la réunion du Comité des 24 des Nations-Unies qui se tient à New York, sa position constante en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur ses provinces du Sud.



"Le Royaume du Bahreïn réitère sa position en faveur des droits légitimes du Royaume du Maroc frère sur ses provinces du Sud, conformément à l’initiative d’autonomie et des efforts du Maroc visant à trouver une solution politique à la question du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine et son initiative de développement dans la région", a déclaré la représentante du Bahreïn à cette réunion.



Et d’affirmer, à cet égard, que le Bahreïn "se tiendra toujours du côté du Royaume du Maroc contre toute atteinte à sa souveraineté et son intégrité territoriale".



Par ailleurs, la représentante du Bahreïn a exprimé son appréciation des efforts du Secrétaire général des Nations-Unies pour la relance du processus politique afin d’aboutir à une solution définitive à la question du Sahara marocain basée sur le compromis, conformément à la résolution 2468 du Conseil de sécurité et des autres résolutions pertinentes.