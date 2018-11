Le 6ème Tour international de solidarité des motos de la Marche verte fait escale à Madrid

Après le Maroc et l'Espagne, les participants à ce tour, venus de plusieurs pays dont le Royaume, le Mexique, la France, l’Arabie saoudite et la Syrie, se dirigeront vers la France et la Belgique, avant d'atteindre leur destination finale, la ville de La Haye, dans les Pays-Bas.



L'objectif de cette manifestation sportive est de faire connaitre la cause nationale et promouvoir les valeurs de tolérance, de solidarité et d'entraide.



Le président du Club Royal Motos, Hicham Bennani, a indiqué que ce tour a fait son départ de Rabat, ajoutant que les organisateurs de cet événement sportif ont opté cette année pour un itinéraire qui passe par plusieurs pays européens, à savoir l'Espagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Ce tour, qui s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives de l'anniversaire de la Marche verte, entend défendre la cause du Sahara marocain, à travers l'organisation de plusieurs activités et initiatives visant à faire connaitre cette question auprès des différentes franges de la société en Europe, a précisé M. Bennani, dans une déclaration à la MAP.



Le choix de La Haye comme dernière étape de ce tour n'est pas fortuit, mais motivé par le fait que cette ville abrite la Cour internationale de justice qui avait appuyé l'intégrité territoriale du Royaume à travers son avis consultatif sur le Sahara marocain, a-t-il expliqué, relevant que les motards devraient arriver à cette ville hollandaise le 6 novembre, date de célébration de l'anniversaire de la Marche verte, qui constitue une occasion pour réaffirmer l'attachement de tous les Marocains à la légitimité de leur cause sacrée.



Cette édition, a-t-il ajouté, sera marquée par l'organisation de nombreuses activités de solidarité et d'initiatives humanitaires, ainsi que de cérémonies d'hommage à des membres de la communauté marocaine établie en Europe et à des associations marocaines actives dans ce continent.



Et de souligner que le Club Royal Motos, qui va créer une antenne à Paris à l'occasion de ce tour, est doté d'une stratégie claire visant à développer cette pratique sportive et à organiser des activités de solidarité et des initiatives humanitaires, telles que des campagnes médicales et des opérations de distribution de fournitures scolaires, de vêtements et de produits alimentaires au profit des personnes vulnérables, en particulier pendant la saison hivernale.



Pour sa part, la présidente de la section du Club Royal Motos à Casablanca, Nadia El Mkinssi, a souligné l'importance de cette manifestation internationale, notant que le club veille à organiser de grands événements sportifs de dimension régionale et internationale, ainsi que des activités et des initiatives de solidarité au profit de différentes franges de la population, en particulier les enfants et les femmes. Fondé en 2011, le Club Royal Motos compte plus de 200 adhérents, dont 30 femmes, et possède des sections à Casablanca, Agadir, Marrakech, Safi, Tanger et à Rabat.