Le 4è congrès des ministres de Travail des Etats membres de l'OCI entame ses travaux à Jeddah

Ce congrès, auquel participe le Maroc avec une délégation conduite par le ministre de l’Emploi et de l'intégration professionnelle, Mohamed Yatim, vise à adopter une stratégie commune pour le développement de la main-d’œuvre dans les Etats islamiques, afin d’améliorer la capacité, la sécurité et le bien-être des employés, d’augmenter le rendement et lutter contre le chômage.



Dans une allocution de circonstance, le secrétaire général de l'OCI, Youssef Al Outhaymine a expliqué qu’à travers cette stratégie, l'organisation ambitionne de "développer la main-d'œuvre des Etats membres, améliorer les compétences personnelles et organisationnelles, les connaissances et les capacités, et faciliter l'accès au marché de travail dans les pays islamiques".



Et de noter que l'organisation a élaboré trois cadres juridiques pour harmoniser les normes et les pratiques relatives aux questions de travail dans les Etats membres de l'OCI, portant sur la stratégie de l’organisation propre au marché de l’emploi, son projet de convention sur les mesures de reconnaissance mutuelle portant sur la main-d'œuvre qualifiée, et son projet relatif à l'accord bilatéral sur l’échange de la main-d'œuvre.



Par la même occasion, le SG de l’OCI a appelé à la mise en œuvre du Programme exécutif du Cadre de coopération de l'organisation dans le domaine du travail, de l'emploi et de la protection sociale, en particulier en ce qui concerne la création d’une base de données pour les travailleurs migrants, la mise en place de l'observatoire de l'OCI pour la formation professionnelle et le travail, outre l'unification des informations sur le marché de l’emploi, la protection juridique des fonctionnaires et les législations relatives au marché du travail.



De son côté, le ministre saoudien du Travail et du Développement social, Ali Bin Nasser Al Ghafis a souligné l’importance de cette stratégie commune de l'organisation pour le développement de la main-d'œuvre dans les pays islamiques, à la lumière de ses efforts pour relever les défis du marché du travail dans les Etats membres de l'OCI, à travers la réduction du taux de chômage des jeunes et l’amélioration de la productivité de la main-d'œuvre avec le développement des compétences des employés et le recours aux technologies modernes.



Le responsable saoudien a estimé que les prémisses d’un raffermissement de l'économie mondiale représentent une opportunité appropriée pour les pays de l'OCI, non seulement pour rendre opérationnelles leurs ressources humaines, mais aussi pour améliorer l'efficacité de leurs marchés du travail, à travers l’amélioration du niveau de la contribution économique, l'accès des femmes aux opportunités de travail et l’augmentation du rendement de la main-d'œuvre.



Outre l’adoption de la stratégie de l'organisation concernant le marché de l’emploi, il est prévu aussi l'adoption, lors de ce 4è congrès, du statut du Centre de travail relevant de l'OCI, approuvé par la 44è session du conseil des ministres des Affaires étrangères tenu dans la capitale de la République d'Ouzbékistan, Tachkent, en octobre 2016, en tant qu’institution spécialisée basée à Bakou (Azerbaïdjan).