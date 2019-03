Le 4C Maroc réitère son soutien aux commissions africaines pour le climat

Le Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc, 4C Maroc, une plateforme dédiée au renforcement des capacités, réitère son soutien aux trois commissions africaines pour le climat, créés en marge de la COP 22, à l'initiative du Roi Mohammed VI, a affirmé, mercredi à Accra, la directrice de 4C, Rajae Chafil.



"Le Centre apporte son soutien aux acteurs concernés par le changement climatique non seulement au Maroc, mais également aux trois commissions africaines pour le climat, destinées à répondre aux défis des changements climatiques qui se posent à l'Afrique, dont la Commission du Sahel et la Commission du Bassin du Congo et du Fonds bleu, présidée par le Congo", a indiqué Mme Chafil dans une déclaration à la MAP, en marge de la semaine africaine du climat.



Mettant l'accent sur l’engagement du Maroc à prendre en charge les études de faisabilité pour finaliser le Plan d’Investissement Climatique pour la région Sahel, annoncé par SM le Roi Mohammed VI, le 25 février dernier à Niamey au Niger, Mme Chafil a noté que le 4C apporte son soutien à la Commission climat du bassin du Congo pour l'élaboration d'une étude de préfiguration du fonds bleu.



Selon la responsable, le 4C a lancé cette étude avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), notant que les commissions africaines pour le climat peuvent compter sur le soutien du Centre pour le renforcement des capacités des pays membres pour la prise en compte des changements climatiques dans les politiques de développement.



Ainsi, le 4C Maroc a tenu une réunion avec l'organisation panafricaine Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), sur la Task Force climat pour l'Afrique afin d'examiner les moyens de territorialiser la mise en oeuvre des Contributions déterminées au niveau national (CDN ou INDC).



Et de souligner que la participation du 4C Maroc à la Semaine africaine du climat a pour objectif de rencontrer les acteurs africains et les bailleurs de fonds qui appuient l'action climatique en Afrique pour faire la promotion du Centre.



Ainsi, elle a mis l'accent sur la préparation d'une stratégie de renforcement des capacités dans le domaine des Changements Climatiques (2019-2022), en tirant profit des expériences acquises en termes de renforcement des capacités au niveau national et africain, afin de combler les lacunes et mettre en place un plan d'action.



Organisée à Accra, la Semaine africaine du climat (du 18 au 22 mars) a pour objectif d'encourager la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de l'Accord de Paris et des mesures climatiques pour atteindre les objectifs de développement durable de 2030.