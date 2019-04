Le 30è sommet arabe exprime le soutien à l'accord de Skhirat sur la crise libyenne

Le Sommet a plaidé pour "une solution politique globale en Libye", se félicitant du plan d’action élaboré par l’ONU et présenté par son envoyé spécial, Ghassan Salame et qui appelle à la tenue d’une conférence inclusive, l’organisation d’un référendum sur la Constitution et la tenue d’élections parlementaires et présidentielle.



Les dirigeants arabes ont de même décidé de continuer à apporter leur soutien politique et financier au gouvernement d’union nationale, reconnu par la communauté internationale et d’œuvrer pour lever les obstacles entravant son action.



Le Sommet a appelé à apporter un soutien urgent permettant une mise en œuvre complète de l’accord politique et la restructuration et l’unification des institutions civiles et militaires libyennes.



Il a réaffirmé "l'engagement en faveur de l'unité et de la souveraineté de la Libye et de son intégrité territoriale, ainsi que le rejet de toute ingérence étrangère et le soutien aux efforts déployés par le Conseil présidentiel du gouvernement d’Union nationale afin de préserver la sécurité de ce pays et de lutter contre les actes des groupes terroristes".



Le sommet a, par ailleurs, exprimé "sa préoccupation face aux défis sécuritaires et aux menaces terroristes auxquels sont confrontées la Libye et les pays voisins" et exhorté le Conseil de sécurité à "lever partiellement l'embargo imposé aux exportations d'armes vers la Libye pour que la garde présidentielle, les forces anti-terroristes et les garde-côtes soient bien équipées sous la supervision du gouvernement d’union national.