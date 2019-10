Le 1er Rabie-I 1441 correspond au mercredi 30 octobre, Aid Al Mawlid Annabaoui célébré le 10 novembre

Le 1er Rabie-I de l’an 1441 de l’hégire correspondra au mercredi 30 octobre 2019 et Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré le 10 novembre, annonce lundi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.



Dans un communiqué, le ministère indique avoir contacté les nadirs et les unités des Forces armées royales qui lui ont confirmé la non-observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Rabie-I dans la soirée du lundi 29 Safar 1441, correspondant au 28 octobre 2019.



Ainsi, le mois de Safar aura compté 30 jours et le 1er Rabie-I de l’an 1441 correspondra au mercredi 30 octobre 2019 et Aid Al Mawlid Annabaoui sera célébré dimanche 12 Rabie-I 2019, correspondant au 10 novembre, selon la même source.