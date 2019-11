Le 16ème Congrès national des droits de l'enfant entame ses travaux à Marrakech

La 16ème édition du Congrès national des droits de l'enfant, organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, a entamé ses travaux, mercredi, à Marrakech.



Initié par l'Observatoire National des Droits de l'Enfant (ONDE), ce conclave, qui se poursuit jusqu'au 23 novembre, se veut l'occasion de célébrer les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), de dresser le bilan de la situation de l'enfance depuis la ratification de la CIDE par le Maroc et de mobiliser les forces vives du Royaume pour mettre l’enfant au centre du nouveau modèle de développement.



Le Congrès national des droits de l’enfant, dans une démarche à la fois rétrospective et prospective, constitue cette année un événement d’envergure nationale et internationale auquel prennent part plus de 3.000 participants, parmi lesquels les membres de l’Exécutif, des responsables publics, des personnalités onusiennes, des représentants de la société civile et du secteur privé et les enfants eux-mêmes, notamment les enfants parlementaires qui célébreront, dans ce cadre, les 20 ans du Parlement de l’enfant.



Cet événement de portée internationale se veut aussi un plaidoyer en faveur de l’enfant, et s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle dynamique insufflée par l’ONDE pour catalyser les actions futures des hauts responsables et des experts de la question de l’enfance aux niveaux national et africain.



L’objectif ultime est d’ériger l’enfant en priorité nationale, en engageant les parties prenantes à adopter une nouvelle approche qui devra désormais être axée sur les résultats, avec pour finalité de faire de l’enfant, première richesse du pays et du Continent, un levier de développement.



Les conclusions et engagements qui seront pris à Marrakech constitueront une nouvelle feuille de route intégrée, permettant ainsi au Maroc d’optimiser son potentiel humain, véritable richesse immatérielle qui accompagne la réalisation de ses ambitions économiques, politiques, sociales et culturelles.



Créé par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II en 1995, au lendemain de la ratification par le Royaume de la CIDE, en 1993, l’ONDE est placé sous la présidence effective de SAR la Princesse Lalla Meryem.



Institution indépendante chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’application de la CIDE, notamment par le suivi et la veille de façon continue de la situation de l’enfant, l'ONDE a également pour mission d’initier et de fédérer des actions démonstratives et promotionnelles des droits de l’enfant.