"Le 15h17 pour Paris": Clint Eastwood fait revivre l'attentat manqué du Thalys

Avec sa reconstitution de l'attentat déjoué du Thalys en 2015, Clint Eastwood salue le courage de "héros ordinaires" à qui il fait jouer leur propre rôle et flatte le patriotisme américain dans son film qui sort mercredi en France et vendredi aux Etats-Unis.



"Le 15h17 pour Paris" raconte comment, le 21 août 2015, trois copains d'enfance américains sont intervenus à mains nues pour désarmer un jihadiste armé d'une kalachnikov et muni de chargeurs pleins, dans le train Thalys reliant Amsterdam à Paris. Un tour de force qui a évité un carnage.



Ce nouveau projet s'inscrit dans la lignée de la production récente d'Eastwood retraçant des histoires réelles de personnages aux expériences hors du commun, après "American Sniper" (2014), film très controversé sur un tireur d'élite en Irak, et "Sully" (2016), sur l'amerrissage forcé d'un vol commercial sur le fleuve Hudson, avec Tom Hanks.



Sauf qu'à la différence des précédents films, il a fait le pari de faire tourner les trois véritables "héros" du Thalys: Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler.



"C'était très intéressant de revenir dans le train. (...) Psychologiquement, ce n'était pas traumatisant pour nous car personne n'a perdu la vie ce jour-là et beaucoup de positif est sorti de tout ça", a confié Anthony Sadler à l'hebdomadaire français Paris Match.



Le réalisateur a aussi engagé des personnels de santé et des pompiers du nord qui ont répondu à l'alerte donnée alors que le Thalys Amsterdam-Paris était dérouté vers la gare d'Arras, dans le nord de la France.



Filmée sans esbroufe, la scène du Thalys arrive tardivement dans le film, qui dure un peu plus d'1h30 et permet d'y voir plus clair dans le déroulement des faits.