Le 13è colloque international des finances publiques, les 20 et 21 septembre à Rabat

La 13ème édition du colloque international des finances publiques, organisé par le ministère de l’Économie et des finances, se tiendra les 20 et 21 septembre à Rabat sous le thème "Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation?".



Organisé en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale de Finances Publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP), ce colloque démarrera par la présentation des rapports introductifs et des témoignages, indique le ministère dans un communiqué.



Les débats et discussions seront ainsi organisés autour de trois grands axes, le premier portera sur "la fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales ?", tandis que le deuxième concernera "la gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement local", fait savoir la même source.



S'agissant du troisième axe, il se focalisera sur le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.