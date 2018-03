Lawrence Epstein (UFC): "La France représente un marché extrêmement important"

Lawrence Epstein, Directeur des opérations de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), explique à l'AFP que la France, pour l'instant toujours inaccessible à son organisation en raison de l'interdiction des compétitions de MMA, représente néanmoins "un marché extrêmement important".







Q : Où en êtes-vous dans votre stratégie globale d'expansion?



R: "L'UFC était présent à la télévision dans cinq ou six pays en 2001. 17 ans plus tard, nous sommes retransmis dans plus de 150 nations dans le monde. Nous avions constaté très tôt que ce sport attirait dans tous les territoires, donc nous avons rapidement décidé d'améliorer au maximum la distribution de nos contenus. Cela a toujours fait partie de notre stratégie à l'UFC de nous développer en dehors de l'Amérique du Nord. Il y a actuellement une douzaine de pays où nous avons des projets spécifiques, certains où nous sommes déjà bien implantés comme le Brésil et d'autres où il y a beaucoup de choses à développer comme la Chine. Et pourtant ce pays est déjà notre quatrième marché le plus important. On souhaite y poursuivre la tenue d'événements et la diffusion de soirées mais aussi construire un institut de la performance similaire à celui que nous possédons près de Las Vegas afin de développer les combattants locaux. On vise 50 à 60 athlètes chinois sous contrat comme ce qu'on a actuellement au Brésil".







Q: Quels sont vos objectif en terme de diffusion?



R: "On veut s'assurer que nos contenus soient disponibles le plus possible et, une partie de cela s'obtient au travers d'accords de distribution qui atteignent le maximum de gens. Une des erreurs commises par la boxe anglaise, en particulier aux Etats-Unis, c'est qu'ils se sont concentrés sur le fait de gagner de l'argent, souvent avec du pay-per-view (télé payante à la demande, Ndlr), et pas sur l'exposition médiatique. Or notre conviction c'est que les gens deviennent fans de notre sport dès lors qu'ils ont l'opportunité de le regarder. Très souvent on conclut des accords qui pourraient sans doute être bien plus lucratifs à court terme mais qui nous assurent une distribution bien plus large. Il y a un équilibre à trouver dans ce business. Grâce à cela, on a une base de fans relativement jeune, qui n'a pas forcément un abonnement au câble ou au satellite, mais consomme énormément sur tablettes et smartphones".







Q: En France, l'interdiction des compétitions de MMA est devenu un dossier politique...



R: "Cela fait huit ans que je travaille personnellement sur cette question, principalement en essayant d'expliquer aux gens ce qu'est l'UFC et surtout ce qu'il n'est pas. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, sur notre sport et l'octogone : la cage comme beaucoup y font référence, ce qui a une connotation très négative. La France représente un marché extrêmement important. C'est un pays qui dispose d'une grande tradition de pratique d'arts martiaux. Nous savons que nous y avons un très grand nombre de fans, et ce pour trois raisons. D'abord, les audiences TV, puisque Altice, basé au Luxembourg, possède des droits. Ensuite le trafic internet vers notre site depuis la France est énorme. Enfin notre jeu vidéo officiel s'y vend vraiment très bien. Et Paris est, ou peu s'en faut, la plus belle cité du monde. Donc ne pas avoir l'UFC dans la Ville-Lumière est un manque que nous devons combler. Nous sommes très confiants dans le fait que dans un futur proche cela change, avec le président Emmanuel Macron et la ministre des Sports Laura Flessel".







Q: Qu'en est-il de vos projets pour le continent africain?



R: "Nous avons un contrat de diffusion pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et une partie de l'Afrique du Nord. Il y a certains marchés qui nous aideraient à grandir tels que la France. Si nous faisions enfin des événements dans ce territoire, cela faciliterait notre implantation dans les pays africains francophones. Nous travaillons sur l'organisation de combats en Afrique dans les trois à cinq années à venir, peut-être en Afrique du Sud ou au Nigeria. Ce pays est un marché énorme où les contenus sont distribués très efficacement par l'intermédiaire des smartphones".







Propos recueillis par Septime MEUNIER

