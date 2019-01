Lavrov: la question du Sahara appelle une "solution consensuelle" conformément aux résolutions du Conseil de sécurité

Le conflit du Sahara appelle une "solution consensuelle" conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et avec l'implication de toutes les parties concernées, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov.



S'exprimant lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, M. Lavrov a souligné que ce conflit, qui a "trop duré", exige une solution consensuelle rapide sur la base des "résolutions du Conseil de sécurité exclusivement" et l'implication de toutes les parties concernées.



"Nous partageons la même vision de nos amis marocains" à ce sujet, a précisé, à cet égard, M. Lavrov.



Par ailleurs, le ministre russe a exprimé ses remerciements et sa gratitude au roi Mohammed VI pour l'audience qu'il lui a réservée, une audience qui témoigne de la "confiance mutuelle" entre les deux pays et qui reflète la "volonté commune" d'approfondir la coopération bilatérale et de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du Partenariat Stratégique Approfondi entre le Maroc et la Russie, conclu lors de la visite de SM le Roi en Russie en mars 2016.



En outre, M. Lavrov a noté les progrès accomplis dans les domaines du commerce et de l'investissement, faisant savoir que ses entretiens avec M. Bourita ont été l'occasion d'évaluer les résultats de la Commission mixte de coopération économique, scientifique et technique.



Le ministre russe a ajouté que ces entretiens ont également porté sur la nécessité d'adopter des solutions pacifiques dans la résolution des conflits, ainsi que le respect du droit international et de la souveraineté des Etats.



le roi a reçu, au Palais Royal de Rabat, M. Lavrov, qui effectue une visite officielle au Maroc, dans le cadre du renforcement des relations entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie.



Cette audience s'inscrit dans le cadre du Partenariat Stratégique Approfondi, scellé à l’occasion de la visite historique de Mohammed VI, à Moscou en mars 2016. Ce partenariat d’exception a permis un développement profond et multidimensionnel des relations entre les deux pays et a ouvert des perspectives ambitieuses pour le rehaussement du dialogue politique et le renforcement de la coopération économique et sectorielle.