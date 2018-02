Laurent Lavige: Laeticia Hallyday "va passer pour la vraie méchante" (interview)

Vous évoquez une fêlure chez Johnny Hallyday. D'où vient-elle ?



Elle provient de son enfance. Abandonné par son père puis par sa mère qui le plaça chez sa tante du côté de son père. Johnny a toute sa vie vécu dans la recherche du père, dans cette soif d'être aimé. Le public l'a bien compris et le lui a rendu au centuple.





Avec l'affaire de la succession de l'artiste, disparu le 5 décembre 2017, l'enfant adopté qu'était Johnny Hallyday a renié ses propres enfants, Laura et David, en les déshéritant totalement. Comment expliquez-vous un geste aussi violent ?



Ne faisons pas de la psychologie de comptoir qui prêterait à dire qu'on reproduit les schémas vécus dans l'enfance. C'est assez incompréhensible pour nous Français dont la loi exige "la réserve héréditaire", l'obligation à la mort de léguer une partie minimum à ses enfants. je pense que Johnny n'aurait pas aimé tout ce qui se passe actuellement. En tant que Français, je suis bouleversé pour Laura et David dont j'ai une immense affection. Je me demande pourquoi Johnny a t-il fait cela? Dans quelle condition a t-il signé ce testament sous le régime californien. Pourquoi Laeticia qui s'est toujours donnée une image de mère de famille exemplaire, de femme exemplaire, de belle-mère magnifique, connaissant l'adoption avec Joy et Jade, pourquoi a-telle laissé faire? C'est incompréhensible.





Au delà de l'argent, sa fille, Laura Smet, évoque souffrance et abandon. Sa veuve Laeticia a vivement répliqué. C'est la guerre déclarée ?



C'était une guerre froide avant sa mort. Il y eut la trêve lors de cette journée d'hommage magnifique. Nous savions que cela ne durerait pas. Trop de rapports conflictuels entre Laura et Laeticia ( de la même génération ou presque). Pour isoler et avoir la main mise sur quelqu'un, il faut commencer par le séparer de ses proches, de ses amis, et de construire une citadelle imprenable avec une seule porte d'entrée. La sienne.





En France, il est interdit de déshériter ses enfants. Peut-on s'attendre à un clash judiciaire entre les juridictions française et américaine sachant qu'il y a eu 4 testaments au total ?



Oui, quatre testaments ont été établi. Le clash est en cours, déclenché par Laura qui a pris les français comme témoins en écrivant cette lettre à son père. Je pense que cela risque d'être très long et violent. Laeticia est presque obligée de radoucir le ton et de négocier avec les deux enfants déshérités. Imaginez comment pourra t-elle gérer les prochaines sorties d'albums posthumes, les biopics, les documentaires ou opéra rock sur Johnny sans l'avis de David et Laura??? Elle va passer pour la vraie méchante.





L'héritage de la star risque de rompre cette union sacrée et d'écorner l'image du chanteur auprès de son immense public ?



En tout cas, ça va mettre un vrai coup de froid sur cette image, c'est certain. A t-il été manipulé? Un artiste malade, sur le déclin physique, entouré uniquement par sa belle famille qui gère toutes les sociétés de Johnny (lui qui a passé son temps à se faire escroquer?), un homme qui a baissé la garde sans vraiment suivre les mots d'un contrat? Une femme qui a voulu le surprotéger, protéger ses deux filles et se protéger pour l'avenir. Tout s'entend. Déshériter Laura fragile et David qui avait retrouver son père lors de l'album Sang pour sang, je trouve ça très étrange.





Au Maroc, Johnny Hallyday comptait aussi des fans. Vous prévoyez d'y présenter votre livre ?



Je rêverais de venir au Maroc pour signer mon livre et pourquoi pas faire une conférence sur la carrière de cet artiste. Hélas, je ne connais pas les réseaux librairie et distributeurs au Maroc, ni même les universités ou autres organisateurs pour parler de mes livres. Mon éditeur en France est prêt à envoyer des livres si il le faut.