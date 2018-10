Lancement officiel du premier site régional de la MAP "mapoujda.ma"

Ce nouveau portail digital, premier d’une série de 12 sites qui englobera progressivement toutes les régions du Royaume, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Agence visant à renforcer sa présence sur la toile et à accompagner le chantier structurant de la régionalisation avancée.



Dans une déclaration lors de sa visite du stand de la MAP au Salon, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, a salué cette initiative de l’Agence qui "impulsera une nouvelle dynamique au paysage médiatique de l’Oriental, du fait qu’elle permettra d’accompagner tous les domaines économiques, sociaux, culturels ainsi que l’ensemble des réalisations que connait la région".



"Il faut féliciter la MAP pour avoir créé le site "mapoujda.ma" qui constitue une fierté pour le paysage médiatique marocain, notamment en ce qui concerne les médias publics", a souligné le ministre, ajoutant que la création de ce portail régional s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution notamment en matière de régionalisation, plus particulièrement la consécration de la régionalisation médiatique.



M. El Aaraj, qui était accompagné des responsables du salon et de plusieurs personnalités, a également noté que le lancement de cette initiative, qui contribuera au rayonnement de la région de l’Oriental, coïncide avec l’événement "Oujda capitale de la culture arabe 2018", une manifestation dont le succès a été salué notamment par la Ligue des Etats arabes. Par ailleurs, le ministre a relevé l’importance de la participation de la MAP au Salon maghrébin du livre d’Oujda, à travers un stand situé au cœur du Salon, ajoutant que "Lettres du Maghreb" fait partie des grandes manifestations culturelles organisées au Maroc.



Offrant un contenu exhaustif en langues arabe et française, ce site donne accès à des supports diversifiés : dépêches, photographies, capsules vidéo et infographies, en plus du prolongement du contenu du site sur les divers réseaux sociaux (Facebook, twitter, Instagram…). "mapoujda.ma" traite l’actualité de huit villes de l’Oriental, à savoir Oujda, Jerada, Berkane, Taourirt, Figuig, Guercif, Nador et Driouch et propose un agenda des événements de chacune de ces villes afin de mieux informer sur la dynamique de cette région.