Lancement des opérations portuaires du port Tanger Med II : La presse étrangère en force

Télévisions, radios, agences de presse, organes de presse écrite et électronique, régionaux, nationaux et internationaux, ont répondu présents à cette cérémonie durant laquelle le Prince Héritier Moulay El Hassan représentait le Roi Mohammed VI.



Ce grand intérêt médiatique découle de l'importance du projet et de sa portée mondiale. En effet, le nouveau port, qui comporte deux nouveaux terminaux à containers d'une capacité additionnelle de 6 millions de containers EVP, permet d'ériger le Complexe portuaire de Tanger-Med en port leader et première capacité en Méditerranée.



Disposant désormais d'une capacité totale de plus de 9 millions de containers, le Complexe Tanger Med consolide davantage la vocation du Royaume en tant que pôle d'échanges entre l’Europe et l’Afrique, la Méditerranée et l’Atlantique, et renforce, en même temps, son rôle central en tant que partenaire actif dans les échanges internationaux et bien intégré à l’économie mondiale.



Les représentants des médias ont pu, à cette occasion, constater de visu les efforts accomplis pour faire aboutir ce projet titanesque qui procède d’une Vision originelle du Roi qui a voulu faire du Complexe Tanger Med un Hub de référence, en Afrique et dans le monde, pour les flux logistiques et le commerce international et un levier important de compétitivité de l'économie marocaine.



Doté de la technologie la plus avancée et offrant des solutions efficaces et sûres, ce complexe permet de connecter le Maroc à 77 pays et 186 ports. Véritable source de fierté pour le Maroc, cette infrastructure est la 1ère plateforme import-export du Royaume, avec des flux d’une valeur globale de 317 milliards de dirhams, en 2018.



De même, les zones d’activités de Tanger Med ne cessent de se développer, preuve en est que plus de 912 entreprises, dans les domaines industriels, logistiques et de services, s'y sont installées et qui ont permis la création de plus de 75.000 emplois directs.