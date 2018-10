Lancement d’une nouvelle liaison aérienne entre Varsovie et Marrakech

La compagnie aérienne hongroise Low-cost "Wizzair" lancera, le 31 octobre, une liaison directe entre Varsovie et Marrakech, a indiqué la délégation de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) en Pologne.



"L’ouverture de cette nouvelle desserte sur Marrakech renforcera la présence de la destination Maroc sur le marché Polonais ainsi qu’au niveau de l’Europe de l’Est, considéré comme un des plus importants marchés émergents", a souligné la délégation de l’ONMT dans un communiqué.



Cette liaison directe est le résultat d’un contrat de partenariat signé entre l’ONMT et Wizzair qui couvrira la saison hivernale 2018-2019 jusqu’à la fin du mois de mars 2019, avec la possibilité de reconduction pour la saison été 2019, selon la même source.



Cette ligne directe rapprochera la destination Marrakech des touristes polonais et permettra de drainer une clientèle plus diversifiée avec la possibilité de "MICE" et de "City Break" sur Marrakech au départ de la Pologne, indique le communiqué.



Ce nouveau vol Varsovie-Marrakech sera opéré à raison de deux vols par semaine (mercredi et dimanche) avec un départ de l’aéroport Varsovie Chopin à 7h05 ou 7h15 pour une arrivée à 11h05 ou 11h15 à l’aéroport Marrakech Menara, et un retour de Marrakech à 12h00 pour une arrivée à Varsovie à 17h50, relève la même source.



Après avoir réussi sa première entrée sur le marché marocain avec le vol Varsovie-Agadir, la compagnie aérienne hongroise a opté pour Marrakech comme 2ème destination desservie par vol direct, a indiqué l’ONMT, ajoutant que tous les vols de Wizzair sont opérés par des Airbus A 320 de 180 sièges ou des Airbus A 321 avec 230 sièges.



Environ 54.000 touristes polonais ont visité le Maroc en 2017, fait savoir la même source, ajoutant que les prévisions pour 2018 tablent sur 80.000 touristes, soit un taux de croissance de plus de 48 %.