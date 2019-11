Lancement à Washington d'un dialogue sécuritaire entre les Etats-Unis et la Libye

Les États-Unis et le gouvernement d’union nationale (GNA) en Libye ont lancé à Washington un dialogue sécuritaire bilatéral portant notamment sur les moyens et les mesures de lutte contre le terrorisme, indique un communiqué conjoint rendu public jeudi.



La délégation du GNA libyen, représenté par le ministre des affaires étrangères Mohamed Siala, et le ministre de l’Intérieur, Fathi Bashaga, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation sécuritaire en Libye et ses conséquences pour la population civile, ajoute la même source. Les États-Unis ont appelé "l'Armée nationale libyenne", dirigé par le maréchal Khalifa Haftar, à mettre fin à son offensive sur Tripoli. Cela facilitera la poursuite de la coopération entre les États-Unis et la Libye afin "de prévenir toute ingérence étrangère indue, de renforcer l'autorité de l'État légitime et de résoudre les problèmes qui sous-tendent le conflit", selon le communiqué diffusé par le département d’Etat.



La délégation américaine, représentant nombre d’agences gouvernementales, a insisté, à ce propos, sur "le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Libye".