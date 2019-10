Lancement à Rabat de plusieurs projets de soutien en faveur de la jeunesse en situation précaire

Plusieurs projets de soutien en faveur de la jeunesse en situation précaire ont été lancés, jeudi à Rabat, dans le cadre de l’appel à projets "Soutien à la jeunesse en situation précaire", initié par l'Ambassade de France au Maroc.



Cette initiative intervient à l'occasion du 30è anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, un texte fondamental qui se veut un socle immuable pour permettre à chaque enfant de pouvoir grandir et s’épanouir dans un environnement sain et bienveillant, sans distinction de nationalité, d’ethnie, de confession, de genre et d’origine sociale.



Les différents projets sélectionnés visent à soutenir les actions favorisant une prise en considération des enfants et des adolescents par la famille comme par la société et à prévenir leur exclusion et leur marginalisation.



Ces projets s'inscrivent en corrélation avec l'appel lancé par le Roi Mohammed VI dans Son discours prononcé le 20 août 2018 à l’occasion de la révolution du Roi et du Peuple en faveur de l'élaboration d'une "stratégie intégrée dédiée aux jeunes", laquelle permettrait de définir les moyens de promouvoir efficacement leur condition, a indiqué l'ambassadeur de France à Rabat, Hélène Le Gal.



La diplomate, qui intervenait lors du lancement de ces projets, a indiqué que les projets sélectionnés portent également sur des actions de réinsertion à l’école ou de formation professionnelle dans le bassin du M’goun et à Tanger.



Pour sa part, la directrice de l’Institut français du Maroc, Clélia Chevrier Kolacko, a souligné l’importance de ces projets portés par neuf associations marocaines œuvrant dans le domaine d’aide à la jeunesse en difficulté et qui couvrent le soutien à la cellule familiale, à la scolarisation des jeunes filles et au soutien aux jeunes en décrochage scolaire.



De son côté, l'ancien Président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenczweig, a affirmé que les associations ont toujours impulsé et initié des stratégies sociales qui ensuite vont être cautionnées, relayées et soutenues.



Évoquant le projet mené par l'Association Bayti, le responsable de l'antenne d'Essaouira, Hassan Qadiri, a indiqué que l'association œuvrera à la mise en place d'une instance de participation des enfants à la chose locale au sein du conseil communal de la ville et mènera des activités de sensibilisation aux droits des enfants.



La cérémonie de lancement a permis aux acteurs institutionnels et associatifs présents de découvrir les projets concernés, leurs missions et leur champ d’action et d’identifier ensemble les besoins en termes d’accompagnement et de suivi par le biais d’ateliers de réflexion.