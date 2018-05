Lancement à Rabat de l'appel à candidature au projet "Work4Integration" pour l'insertion économique des migrants régularisés au Maroc

Cofinancé par l'Union européenne (UE) dans le cadre du partenariat pour la mobilité signé entre le Maroc et l'UE en 2013, le projet "Work4Integration" est doté d'une enveloppe globale de 720.847 euros, sur 3 ans, dont 100.000 euros en fonds de start-up et plus de la moitié du budget total du projet consacré à des activités d’accompagnement, de réseautage et de formation des micro-entrepreneurs. Il sera mis en œuvre dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.



Dans une déclaration à la MAP, la représentante régionale de l'Afrique francophone de Soleterre, Sonia Drioli a indiqué que le but de cette initiative est d’aider les migrants à s’intégrer dans la société après avoir été régularisés, ajoutant que le projet concerne près de 800 migrants régularisés informés et sensibilisés à l’auto-entrepreneuriat individuel outre 400 migrants régularisés au Maroc qui seront certifiés en tant qu’autoentrepreneur individuel.



Suite à cet appel, les migrants pourront présenter leurs candidatures et participer à un processus de sélection avant le lancement de leur activité entrepreneuriale, a-t-elle précisé, relevant que 10 entreprises seront créées par des migrants régularisés et financés par le projet.



Plus de 50.000 migrants, régularisés ou en cours de régularisation, ont besoin de s’intégrer dans le monde du travail, certains se trouvant sans emploi en dépit de la possession de diplômes et de titres d’études qualifiants, a-t-elle déploré.



Intervenant à cette occasion, le directeur des Affaires de la migration au ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la migration, Ahmed Skim, a mis en exergue les avancées de la politique migratoire marocaine durant ces 4 dernières années, notant que la politique nationale d’immigration et d’Asile s'est inspirée de la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Il a également fait savoir que plusieurs initiatives ont été entreprises dans ce sens, notamment les campagnes de régularisation de la situation administrative des étrangers en situation irrégulière et le nouveau statut de l’autoentrepreneur, soulignant l'importance de l’auto-emploi qui représente "un axe prometteur pour l’insertion professionnelle des migrants et des réfugiés au Maroc".



Pour sa part, le ministre conseiller-chef de coopération de l’UE, Philip Mikos, a affirmé que l’intégration des migrants représente un défi pour tous les pays, mettant en avant la richesse de la migration et des migrants qui apportent de la croissance, des opportunités d’emploi et de la créativité à leurs pays d’accueil.



Ce projet a pour but de faire émerger et accompagner les migrants tout en encourageant les acteurs de la société civile à professionnaliser leur initiative, a-t-il dit, ajoutant que "Work4Integration" vise à favoriser l’émergence de l’entrepreneuriat et à améliorer l’accès des migrants à l’emploi.



Dans le cadre de ce projet, près de 1000 migrants, dont des femmes au foyer et des artisans, vont recevoir des informations sur les possibilités d’entrepreneuriat au Maroc grâce aux campagnes de sensibilisation et d'information qui vont se dérouler sur le terrain, avec l’appui d’environ 50 responsables d’institutions publiques marocaines engagées dans l’insertion économique et professionnelle, et des associations oeuvrant pour l’intégration des migrants.



Le lancement de cet appel à candidature s’est déroulé en présence des directeurs d’institutions partenaires et associées notamment du ministère chargé des Marocains résidents à l'étranger et des affaires de la migration, des responsables de l’Union Européenne au Maroc ainsi que des associations Art Lina Rabat, l'Entraide nationale, ISCOS marché, Organisation jeunes africains (OJA), l’Office du développement de la coopération (ODCO) et Maroc PME.