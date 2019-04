Lamalif Group et Maitre Gims s’allient et créent Lamalif Afrique

Une coopération, qui porte des projets ambitieux pour les pays du Continent africain, a ainsi vu le jour avec le lancement de Lamalif Afrique en présence de la star Maitre Gims et du Président-Directeur-Général de Lamalif Group, Moulay Lakbir Alaoui Ismaili.



Cette union permettra un échange de compétences et de savoir-faire dans le secteur de l’urbanisme entre pays africains alliés et permettra aussi à Lamalif Group de faire des pays africains alliés et frères des chantiers ouverts à l’innovation urbanistique, à l’aménagement des infrastructures et au développement des ressources humaines.



Pour la star de la chanson française, l’union avec Lamalif Group et la création de Lamalif Afrique “ne pourra que servir le capital de ressources humaines africaines”.



“Avec Lamalif Afrique, des projets innovants verront le jour avec l’expertise de Lamalif Group et les jeunes compétences africaines”, a-t-il soutenu.



Et d’ajouter que le développement des infrastructures en Afrique est l’une des questions primordiales actuellement.



Il s’agit de mettre en place des villes modernes à la pointe de la nouvelle technologie et de former les jeunes africains et leur assurer un emploi dans leurs pays d’origine, a-t-il renchéri.



Pour Maitre Gims, cette alliance permettra d’embaucher une nouvelle génération de jeunes travailleurs africains capables d’innover dans les métiers de l’urbanisme.



“Nous offrirons des formations adaptées pour les métiers de l’urbanisme, éclairage public et mobilier urbain, ce qui assurera des emplois décents et prouvera que la compétence africaine peut construire l’Afrique de demain”, a-t-il dit.



“Avec le lancement de Lamalif Afrique, nous portons la vision de renforcer la coopération Sud-Sud à travers notre métier de base, l’Urbanisme”, a souligné, pour sa part, Moulay Lakbir Alaoui Ismaili.



“Notre ambition est de renforcer les relations bilatérales en termes d’investissements entre le Maroc et des pays amis, à travers des actions sur le terrain, et des stratégies de développement urbanistiques, pérennes et innovantes”, a-t-il ajouté.



“Lamalif Group a acquis plus de 20 ans d’expériences dans le secteur, et nous souhaitons exporter ce savoir-faire vers des pays amis du Maroc”, a-t-il ajouté, indiquant que Lamalif Afrique compte créer et lancer des produits urbanistiques adaptés aux pays africains, en se basant d’abord sur le paysage urbain dominant des villes, leur culture et leur l’environnement ainsi que sur leur climat.



Avec cette alliance, Lamalif Afrique ambitionne de mettre en place une véritable impulsion dans le secteur de l’urbanisme.



Le groupe compte lancer des stratégies de développement visant la modernisation des paysages urbains, tout en conservant l’empreinte marocaine et africaine.



Pour ce faire, Lamalif Afrique a conclu des partenariats de haut niveau avec plusieurs pays, dont la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Tchad.