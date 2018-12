Lalla Meryem préside à Rabat la cérémonie d'inauguration du "Bazar international de Bienfaisance du Cercle diplomatique"

Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l'ouverture du Bazar, Son Altesse Royale a suivi des explications qui lui ont été fournies sur les projets réalisés par le Cercle diplomatique dans les secteurs culturel et social et les associations soutenues par le Cercle dans plusieurs domaines.



La Princesse Lalla Meryem a, par la suite, visité les différents stands du Bazar international de Bienfaisance où est exposée une grande variété de produits artisanaux et de terroir provenant de plusieurs pays du monde représentant les différents continents.



Dans une allocution de circonstance, la présidente du Cercle diplomatique, épouse de l'ambassadeur de Hongrie à Rabat, Mme Szilvia Tromler a exprimé ses remerciements à Son Altesse Royale pour Son soutien précieux aux projets sociaux qu'entreprend le Cercle diplomatique.



Véritable tradition, le Bazar international du cercle diplomatique fait désormais partie de la vie sociale de la capitale du Royaume depuis plus d'une vingtaine d'années. Grande fête de l'amitié et de la solidarité, il réunit des milliers de personnes qui, dans une atmosphère conviviale, contribuent aux nobles objectifs du Cercle diplomatique en faveur des plus défavorisés, a-t-elle souligné.



Dans l'édition 2018, plus de 35 pays, associations et organisations non gouvernementales représentent leur culture, religion et histoire, a-t-elle fait savoir, notant que cet évènement permettra d'aider les femmes et les enfants en situation démunie et de pouvoir leur apporter un soutien considérable.



Au terme de cette cérémonie, La Princesse Lalla Meryem a posé pour une photo-souvenir.



A Son arrivée au Théâtre national Mohammed V, La Princesse Lalla Meryem a passé en revue un détachement de la Garde municipale qui rendait les honneurs, avant d'être saluée par la ministre de la Famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social, Bassima Hakkaoui et la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.



Son Altesse Royale a été, également, saluée par le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Mhidia, le président du conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal, le président du conseil communal de Rabat, Mohamed Sadiki, le président du conseil préfectoral de Rabat, Saâd Benmbarek, ainsi que par la présidente du Cercle diplomatique, épouse de l'ambassadeur de Hongrie à Rabat, Szilvia Tromler.



La Princesse Lalla Meryem a été, aussi, saluée par les membres du bureau exécutif et du comité d'organisation du Cercle diplomatique de Rabat et par M. Mohamed Ben Hssaine, directeur du Théâtre national Mohammed V.



Le Bazar de Bienfaisance est une occasion annuelle organisée par le Cercle diplomatique au Maroc pour célébrer l’amitié et la solidarité et constitue un moyen important pour soutenir les ONG marocaines oeuvrant dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement des femmes en milieu rural.



Le Bazar est l’activité phare du Cercle diplomatique, dont les membres sont les conjointes des Chefs de missions diplomatiques et des représentants d’organisations internationales accréditées au Maroc. Elles se rassemblent autour d’un idéal commun: aider les plus vulnérables et les plus démunis, tout en cultivant les valeurs de fraternité, de solidarité et de générosité dans un climat de compréhension mutuelle et de respect entre les cultures et les religions.



Plus de 30 pays participent à cette édition par le biais de leurs ambassades avec une grande variété de produits. Plus attrayants les uns que les autres, les produits les plus variés, originaires de quatre coins du monde - Afrique, Amérique, Asie, Europe, Moyen-Orient - sont proposés à la vente dans les divers stands.



Une fois de plus, dans cette édition il y aura la participation du bazar des associations marocaines bénéficieras du financement du cercle diplomatique en 2018, qui exposeront à la vente des produits artisanaux: un geste du Cercle cherchant à les promouvoir et les soutenir, dans une dynamique de coopération au développement. Les invitées spéciales de cette édition 2018 sont l'Union nationale de femmes du Maroc et l'Association marocaine de conjoints d'ambassadeurs (AMCA). Créé depuis plus de 30 ans, le Cercle diplomatique de Rabat est une association à but non lucratif qui regroupe les conjoints des chefs de missions diplomatiques et les représentants d'organisations internationales accréditées au Maroc.



Cette institution a pour objectif de soutenir des projets sociaux d'ONG marocaines travaillant dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement des femmes en milieu rural. Le cercle diplomatique organise pour se faire de multiples manifestations sociales et culturelles, telles que des conférences, des expositions, des spectacles, des visites de terrain et notamment son bazar annuel de bienfaisance. Chaque année, il récompense des femmes engagées dans le développement social des populations les plus défavorisées au Maroc par la remise des "Prix Solidarité du cercle diplomatique". Par ses actions, le Cercle entend également faire découvrir le Maroc et sa culture, et raffermir les relations entre le Royaume et les membres du corps diplomatique.