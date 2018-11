Lalla Hasnaa s'entretient avec le prince héritier du Japon, visite une école à Tokyo

La princesse a pris connaissance des activités qu’ils mènent dans le cadre de leur éducation au Développement durable et de la protection de environnement.



Elle a ainsi appris que les élèves d’Omori participent à l’entretien des espaces verts de la gare d’Okayama située en face de leur école, et que, avec des adultes bénévoles, ils y nettoient les mauvaises herbes, arrosent et entretiennent les parterres de fleurs.



Lalla Hasnaa a également pris connaissance de leur implication dans la conservation du parc voisin de Senzoku-Ike, où ils aident les lucioles, un petit insecte dont la population avait disparu de la région, à s’établir et se développer. Tous les jours d’octobre à juin, les collégiens se rendent au parc avec la Yokohama Firefly Association pour s’occuper de cet élément de biodiversité.



Elle a en outre apprécié la façon dont ils apprennent à réduire les pertes alimentaires, et reçoivent une éducation pour lutter contre les effets des catastrophes et pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, et contribuer ainsi à la paix.