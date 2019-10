"Lalla Aïcha Challenge Tour": Le golfeur marocain Othman Raouzi se qualifie au 2è tour

Le golfeur marocain Othman Raouzi, de la catégorie amateur, s'est qualifié au deuxième tour de la 1re édition du "Lalla Aïcha Challenge Tour", placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, qui se déroule jusqu'au 6 octobre sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam.



Othman Raouzi, du Royal Golf Dar Es Salam, a terminé le premier tour au 43è rang avec 144 coups, en compagnie de neuf autres joueurs de diverses nationalités.



Le joueur marocain avait réalisé 70 coups lors du premier jour de la compétition (soit deux coups sous le par), avant de marquer 74 coups le jour suivant (+2) pour terminer les deux premiers jours avec un total de 144 coups, atteignant ainsi le résultat requis.



Les autres joueurs marocains, amateurs et professionnels, ont quant à eux quitté la compétition dès le premier tour, après avoir enregistré plus d'un coup au-dessus du par lors des deux premières journées. Le deuxième jour de la compétition a vu le professionnel français Antoine Rozner s'adjuger la première place de l'Irlandais Robin Dawson, qui a dégringolé à la 31ème position avec un seul coup sous le par (143 coups).



Rozner avait marqué 134 coups (-10), 69 lors de la première journée et 65 durant la deuxième, réalisant ainsi la meilleure performance du jour lui permettant de passer de la 12ème position à la tête du classement.



Pour sa part, le Suédois Joel Sjöholm a obtenu la deuxième position avec un total de 135 coups, soit 9 sous le par, (69 et 66 coups), suivi par l'espagnol Santiago Tarrio à la troisième place avec un total de 137, soit 7 sous le par, (67 et 70 coups). La quatrième position était partagée entre l'Anglais Jack Senior (65 et 73 coups) et le Néo-Zélandais Josh Geary, avec un total de 138 coups (69 coups durant chaque journée), soit 6 sous le par.



Organisé par l’Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH), ce tournoi a été baptisé ainsi en hommage à Feue Son Altesse Royale La Princesse Lalla Aïcha, golfeuse émérite et contributrice majeure au développement du golf féminin national.



Quelque 126 joueurs internationaux et nationaux prendront part à cette 20ème étape du calendrier du Challenge Tour, qui se déroulera sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam, hôte de la Coupe Lalla Meryem en avril dernier.



Ce circuit professionnel, qui fait son retour au Maroc après 9 ans faisant office de deuxième division européenne, prévoit 24 tournois dont la grande finale à Majorque en novembre prochain. Lors de la finale, les 45 meilleurs joueurs du classement de la "Road To Mallorca" se disputeront les 15 premières places qui donnent accès direct à l’European Tour, première division européenne.



Le Maroc organise désormais avec différentes instances internationales des tournois de tous les échelons du golf professionnel masculin, à savoir, European Tour (1ère division - Trophée Hassan II), Challenge Tour (2ème division - Lalla Aicha Challenge Tour) et Pro Golf Tour (Atlas Pro tour).