"Lalla Aïcha Challenge Tour" : L'Irlandais Robin Dawson leader de la 1ère journée

L'Irlandais Robin Dawson a décroché jeudi la place de leader du classement de la première journée du "Lalla Aïcha Challenge Tour", qui se tient sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam du 3 au 6 octobre.



L'Irlandais a rendu une carte de 64 coups, soit 8 coups sous le par, s'imposant face à l'Anglais Jack Senior (65 coups) et le Suédois Lengden (66 coups). La quatrième position est revenue ex-aequo à l’Écossais Ewen Ferguson, l'Espagnol Santiago Tarrio Ben et le Gallois David Boote (67 coups).



Côté marocain, Othmane Raouzi, a été classé à la 26e place avec un total de 70 coups, avec deux coups sous le par, tandis que Karim El Hali, Yassine Touhami et Ayoub Id Omar ont décroché la 59è place avec un total de 73 coups, soit un coup au-dessus du par.



Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ce tournoi organisé par l'Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH), a été baptisé ainsi en hommage à Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Aïcha golfeuse émérite et contributrice majeure au développement du golf féminin national.



Quelque 126 joueurs internationaux et nationaux prendront part à cette 20ème étape du calendrier du Challenge Tour, qui se déroulera sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam, hôte de la Coupe Lalla Meryem en avril dernier.



Ce circuit professionnel, qui fait son retour au Maroc après 9 ans faisant office de deuxième division européenne, porte en son calendrier 24 tournois dont la grande finale à Majorque en novembre prochain. Lors de la finale, les 45 meilleurs joueurs du classement de la "Road To Mallorca" se disputeront les 15 premières places qui donnent accès direct à l’European Tour, première division européenne.



Le golfeur portugais Ricardo Santos fait partie des favoris pour remporter cette étape de Rabat. Double vainqueur de l'étape suisse du Challenge Tour en 2019 et vainqueur sur le circuit européen du Madeira Islands Open 2012, le Portugais de 37 ans devra croiser le fer avec le Gallois Rhys Daves qui a remporté le Trophée Hassan II en 2010, outre quatre victoires au Challenge Tour.



Prenant part également au tournoi, le Français Antoine Rozner et le Néerlandais Darus Van Drel, qui ont chacun deux victoires au Challenge Tour, aspirent à remporter le titre.



Côté marocain, quelque 16 golfeurs professionnels et amateurs disputent le tournoi notamment le N.1 marocain Fayçal Serghini, Ahmed Marjan (3è), et Ayoub Lguirati, outre l'espoir marocain, Ayoub Id Omar (2è catégorie amateur).



Le Maroc organise avec différentes instances internationales des tournois de tous les échelons du golf professionnel masculin, à savoir, European Tour (1ère division - Trophée Hassan II), Challenge Tour (2ème division - Lalla Aicha Challenge Tour) et Pro Golf Tour (Atlas Pro tour).