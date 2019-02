Laila Ouachi : "'Sahraouiya Raid' constitue un flambeau pour la femme sahraouie ouverte, solidaire ayant le sens du sacrifice"

Les femmes des provinces du sud du Royaume sont l'exemple de la femme ouverte, solidaire et toujours prête à se sacrifier afin d'apporter aide et assistance, a souligné Mme Ouachi dans un entretien accordé à la MAP en marge de la 5è édition du Raid Sahraouiya, qui prend fin ce samedi à Dakhla, précisant que ces femmes sahraouies sont capables de relever des défis et d'atteindre les objectifs souhaités.



Mme Ouachi a relevé la participation cette année de jeunes femmes âgées de moins de 22 ans à cet événement sportif solidaire destiné aux femmes ayant de l'expérience dans la vie, notant que la sélectivité du Raid pour des femmes de différentes catégories d'âges et de différents horizons, offre à ces jeunes femmes l'opportunité d'être imprégnées du sens de la solidarité et de vivre-ensemble dans le cadre de la diversité ethnique et culturelle.



Le "Sahraouiya Raid" a réuni cette année des concurrentes de 13 nationalités différentes, dont le Panama, la Palestine, la France, le Soudan du Sud, le Libéria et d'autres pays d'Afrique subsaharienne, outre des participantes des provinces du sud du Royaume, a fait savoir la présidente de l'Association Lagon Dakhla, initiatrice de l'événement, soulignant que celles-ci ont participé à cette compétition avec une grande passion afin de défendre la cause de la solidarité.



Par ailleurs, Mme Ouachi a expliqué qu'elle s'apprête à lancer un autre événement sportif dans le cadre de son association, à savoir une course Sahraouie afin de mettre la lumière sur les paysages de la ville et contribuer à son rayonnement à l'échelle nationale et internationale.



La couverture médiatique de la manifestation "Sahraouiya" est de nature à renforcer le rayonnement culturel et touristique de la ville et mettre en exergue les valeurs de cohabitation et de tolérance qui sont consolidées à Dakhla et dans le Royaume, a estimé Mme Ouachi, précisant que la ville de Dakhla dispose d'une nature incomparable dotée d'une sublime lagune et d'une population hospitalière qui contribuent au succès de cette manifestation sportive solidaire.



D'autre part, elle a annoncé son intention de créer une association "Sahraouiya" qui prendra en charge les jeunes athlètes féminines des provinces du sud passionnées par le sport, dans le but de les soutenir afin de réaliser leurs rêves de devenir des championnes dans leurs disciplines de prédilection.