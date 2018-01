Lactalis : la mise en garde d'Emmanuel Macron

'affaire Lactalis entraîne des réactions jusqu'au sommet de l'État. Après Bruno Le Maire, c'est Emmanuel Macron qui est monté à son tour au créneau jeudi. Lors d'une conférence de presse commune avec le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, le président de la République a assuré que « des sanctions » seraient « prises » dans l'affaire des produits Lactalis contaminés à la salmonelle et retirés de la vente, s'il s'avérait que « des pratiques inacceptables » avaient été commises. « Oui, l'État français est en mesure d'assurer la sécurité alimentaire », a en outre affirmé Emmanuel Macron.



Bruno Le Maire a annoncé qu'il avait convoqué ce jeudi à 18 h 30 la grande distribution et vendredi matin la direction de Lactalis, entreprise jugée « défaillante », lors d'un point de presse consacré au lait infantile contaminé à la salmonelle. Le ministre de l'Économie a également annoncé que la répression des fraudes procéderait « dès la semaine prochaine » à 2 500 contrôles supplémentaires.



Cinq groupes de grande distribution (Leclerc, Carrefour, Système U, Auchan, Casino) ont reconnu avoir vendu des produits Lactalis qui auraient dû être retirés de la vente. « Cette affaire est grave, elle a donné lieu à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés », a déclaré le ministre, qui a sévèrement tancé la direction de Lactalis.



Il a ainsi rappelé avoir dû signer lui-même le 9 décembre un arrêté demandant la suspension de la commercialisation des laits infantiles et le rappel de quelque 600 lots, soit 11 000 tonnes. « L'État s'est donc le 9 décembre substitué à une entreprise défaillante dont je rappelle qu'elle est la seule responsable de la qualité et de la sécurité des produits mis sur le marché », a conclu Bruno Le Maire.



Juste avant la conférence de presse de Bruno Le Maire, le groupe Casino a annoncé qu'il avait vendu 352 articles concernés par le rappel de laits infantiles Lactalis, qui auraient dû être retirés des rayons, a indiqué une porte-parole à l'Agence France-Presse. Dans l'hypothèse où des produits concernés seraient encore dans les rayons, « ils ne peuvent plus être vendus », Casino ayant mis en place une procédure de blocage en caisse des produits concernés par le retrait, selon la même source.