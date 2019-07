Laâyoune: des actes de sabotage parallèlement à la célébration du sacre de l'Algérie à la CAN

La ville de Laâyoune a connu vendredi soir des actes de sabotage parallèlement à la célébration du sacre de l’équipe algérienne à la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), indique un communiqué de la wilaya de la région Laâyoune-Sakia-El Hamra.



Dès la fin du match, un groupe d’individus incités par des parties ennemies a exploité le climat de célébrations spontanées par les citoyens pour commettre des actes de sabotage et de pillage obligeant les forces publiques à intervenir pour assurer la protection des biens privés et publics, ajoute le communiqué, précisant que les affrontements ont duré jusqu’à 03h00 de ce samedi.



Des actes de destruction ont été enregistrés sur l’avenue principale de la ville de Laâyoune suite à ces événements où une agence bancaire a été incendiée, poursuit la même source, faisant savoir que des dizaines d’éléments des forces publiques ont été blessés à des degrés divers dont quatre dans un état grave.



Parallèlement à ces incidents, une jeune femme âgée de 24 ans est décédée à l’hôpital régional de Laâyoune où elle a été transférée de la voie publique dans un état critique, indique le communiqué,.





Le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête en vue d'élucider les circonstances de l'accident de circulation causant la mort d'une jeune fille dans la ville de Laâyoune, indique un communiqué du Procureur général du Roi près de la Cour d'appel de cette ville.



L'accident, qui s'est produitvendredi soir vers 23h00 sur l'avenue Mohammed VI, a provoqué le décès de la jeune fille, née le 28 février 1995, au moment où elle traversait la voie à pied en provenance du mur de l'école Al Mourabitine et en direction du quartier Moulay Rachid à Laâyoune, précise le communiqué.