Laâyoune: Pose de la première pierre de la Faculté de médecine

Le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a posé mercredi à Laâyoune la première pierre de la construction de la Faculté de médecine, à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire du la Marche verte.



Nécessitant un investissement de 257 millions de dirhams, ce projet qui sera achevé dans 30 mois est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la direction provinciale de l’Equipement, des transports, de la logistique et de l’eau.



La réalisation de cette structure qui s’étendra sur une superficie de 10 hectares, dont 22.900 m2 couverts, fait partie d’"un projet intégré portant sur un centre hospitalier universitaire, une faculté de médecine, de pharmacie et de dentisterie", a déclaré M. Amzazi à la MAP. A ce propos, il a relevé que le lancement de cette "cité universitaire" augmentera l'offre universitaire et éducative dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, conformément aux Hautes directives royales visant à accorder une attention particulière aux provinces du Sud du Royaume.



"Le projet représente une aubaine pour les jeunes de la région et leur permettra d'obtenir des diplômes dans ce domaine", a fait remarquer le ministre, ajoutant que la Faculté de médecine fournira les compétences nécessaires pour faciliter l'accès au marché du travail.



Pour sa part, Sidi Hamdi Ould Errachid, président du Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, a fait remarquer que la réalisation de la Faculté de médecine à Laâyoune donnera un nouvel élan aux efforts visant à former des jeunes capables de contribuer à la dynamique socio-économique que connait la région. L’objectif est "d’institutionnaliser l'enseignement supérieur afin de gagner le pari du développement intégré", a-t-il ajouté.



Pour M. Ould Errachid, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d’une "nouvelle génération" de chantiers de développement faisant partie du modèle de développement lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte.



Mardi, le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a posé la première pierre de la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers.



Ce projet, dont le coût global est estimé à 19,5 millions de dirhams, est le fruit d'un partenariat entre la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, la commune de Laâyoune et le ministère de l'Énergie, des mines et de l’environnement.



M. Bekrate a également visité un projet de construction d’un espace destiné aux vendeurs de proximité, résultat d’un partenariat entre la wilaya de la région, la commune de Laâyoune et l’Agence de développement des provinces du Sud, pour un montant total de 45 millions de dirhams.