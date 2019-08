Laâyoune: Installation de nouveaux agents d'autorité

Ces nouvelles nominations ont notamment concerné les postes de chef de cabinet du wali, de chef de la Division des affaires intérieures, de chefs de cercles et d'annexes administratives, ainsi que des caïds.



Dans une allocution de circonstance, le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, a indiqué que ce mouvement intervient en application des Hautes orientations royales visant à renforcer le développement humain et le nouveau concept de l’autorité, basé sur la politique de proximité, en vue d’une meilleure efficacité et une rationalisation exemplaire dans la gestion des ressources humaines parmi le corps des agents d’autorité.



Intervenant en présence des représentants des autorités judiciaires, des chefs des services extérieurs, des élus locaux et d'acteurs de la société civile, M. Bekrate a appelé les nouveaux agents à faire montre d'engagement et d’abnégation et à être toujours à l'écoute des citoyens afin de répondre à leurs besoins.



Le mouvement entrepris à l'échelle nationale par le ministère de l'Intérieur dans les rangs des agents d’autorité a concerné 895 agents. Ils représentent près de 20% de l’ensemble des membres de ce corps exerçant au sein de l’Administration territoriale.