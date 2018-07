Laaraj: Le renforcement de l'offre de formation dans les secteurs de l'information et du cinéma, au cœur des priorités du ministère

M. Laaraj, qui présidait les cérémonies de remise des diplômes aux lauréats de L'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) et de L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma (ISMAC) au titre de l'année universitaire 2017-2018, a mis en avant les efforts déployés par le département de tutelle en matière de renforcement de la formation fondamentale et continue dans le domaine de l'information et du cinéma à travers les deux instituts, indique un communiqué du ministère.



Le ministre a mis en en exergue la formation scientifique et académique offerte aux étudiants par le biais d'une série de programmes et de cursus qui tiennent compte de l'évolution des secteurs de l'information et de l'audiovisuel à l'échelle internationale, en vue d'améliorer la qualité de la formation et les adapter au marché de l'emploi ainsi que de renforcer la recherche scientifique dans les domaines y afférents.



M. Laaraj a appelé les lauréats assumer leur responsabilité en matière de préservation et de respect de la déontologie de la profession ainsi que du droit du citoyen à une information juste et crédible.



Par ailleurs, le ministre a relevé que le cycle de formation dans les domaines de l'audiovisuel et du cinéma puise son importance de l'efficacité et de la créativité, tout en tirant profit du développement technologique en vue de répondre aux défis du secteur et aux exigences du marché de l'emploi.



Dans ce sens, M. Laaraj a insisté sur la formation de compétences nationales aptes à s'intégrer dans la vie professionnelle et à contribuer à la promotion de ce secteur central.