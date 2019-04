La vidéo d'une mineure marocaine molestée par son mari saoudien choque la toile

Selon différents sites arabophones, Safaa, une jeune femme de 17 ans serait originaire de Témara. Elle s'est installée en Arabie saoudite après s'être mariée il y a quelques mois à un Saoudien qui a fini par la brutaliser.



Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on la voit courir comme pour échapper à son mari avant de poser discrètement le téléphone pour filmer ce qui allait se passer.



Dans la vidéo, on l'entend dire à son mari "qu'elle n'a rien pris" et lui demander de la lâcher. Elle essaye de se débattre et crie, mais son mari ne la lâche pas et lui assène plusieurs coups au corps et au visage.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se disent choqués des images, d'autres en revanche lui reprochent d'avoir choisi un "mari saoudien" et appellent les Marocaines à en prendre de la graine. Selon plusieurs sources concordantes, la jeune femme serait dans un état très grave et aurait été transportée dans un hôpital de Jeddah.





