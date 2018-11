La terminaison des divergences entre le Maroc et l'Algérie va consolider la solidarité arabe (Organisation arabe des DH)

L'Organisation arabe des droits de l'Homme a salué l'appel du Roi Mohammed VI pour un dialogue franc et direct avec l'Algérie, affirmant que la fin des divergences entre les deux pays contribuerait à la consolidation du processus de solidarité arabe.



"Surmonter les divergences entre ces deux pays frères contribuerait, sans aucun doute, à la consolidation du processus de solidarité arabe alors que les pays de la région ont besoin, plus que jamais, d'unir leurs forces afin de se pencher sur des questions urgentes, notamment la question palestinienne, les conflits armés et l'appui à l'action arabe commune", a déclaré à la MAP, le président de l'organisation arabe des droits de l'Homme, Alae Chalabi.



"L'appel royal pour un dialogue direct avec l'Algérie et Sa proposition pour la création d'un mécanisme conjoint afin de traiter les différentes questions en suspens entre les deux pays démontre, si besoin est, la bonne volonté du Souverain", a-t-il dit, ajoutant que ce geste royal est un pas important dans la perspective de raviver les relations bilatérales.



La fin des divisions dans le monde arabe conduira certainement au renforcement de l'action arabe commune, à la résolution des crises arabes actuelles, à la lutte contre le terrorisme au Grand Sahara et à l'instauration de mécanismes de coopération efficaces et efficients avec les différents groupements internationaux.