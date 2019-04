La télévision publique allemande autorisée à ne pas diffuser un spot de campagne de l'extrême droite

Le NPD, proche de la mouvance néonazie, a été débouté vendredi soir par le tribunal administratif de Mayence, après avoir voulu forcer ZDF à diffuser son spot de campagne, rapporte samedi le site Tagesschau.de, de la première chaîne publique ARD.



Le spot, qui aurait dû être diffusé à l'antenne à partir de lundi, décrit "les étrangers vivant en Allemagne d'une façon tellement méprisable que cela porte atteinte à leur dignité humaine et est de nature à troubler l'ordre public", selon la décision du tribunal dont avait d'abord fait état le journal Rhein-Zeitung.



La décision de justice rendue pour la ZDF n'est pas applicable directement à sa concurrente ARD, car ces chaînes sont indépendantes l'une de l'autre.



Toutefois, la chaîne de télévision Berlin-Brandenburg RBB, chargée au sein de l'ARD de l'examen juridique des spots électoraux, avait déjà annoncé cette semaine ne pas être prête à diffuser le spot du NPD, selon son porte-parole.



Sur son site internet, le parti d'extrême droite mentionne des expressions telles que "l'immigration tue" et les "hommes à couteaux" qui auraient motivé les juges à empêcher la diffusion du spot.



Néanmoins, l'avocat du NPD, Peter Richter, a jugé "incompréhensibles" les griefs du tribunal et a dit avoir déposé un recours vendredi soir devant la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe.



Cette affaire intervient sur fond de polémique soulevée par l'autre parti de l'extrême droite allemande, l'AfD, à cause d'une affiche de campagne pour les élections européennes qui utilise un tableau du XIXe siècle intitulé "Le marché aux esclaves", au grand dam du musée américain qui en est propriétaire.



La section berlinoise de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti connu pour ses positions anti-immigration, a choisi pour une affiche d'utiliser ce tableau de 1866 montrant des hommes barbus et coiffés de turbans examinant une femme nue, en y adjoignant les slogans: "Les Européens votent pour l'AfD" et "pour que l'Europe ne devienne pas +Eurabe+".



"Nous n'allons pas retirer notre affiche", a déclaré samedi à l'AFP Ronald Gläser, porte-parole de l'AfD. Selon lui, son parti ne fait que poser "des questions taboues", notamment celles sur "les problèmes causés par l'immigration de masse illégale".