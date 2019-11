La superficie consacrée à l'agriculture bio au Maroc a atteint 11.000 HA (CEbio)

M. Kabbaj a indiqué dans une déclaration à la MAP à l'ouverture du premier Salon régional Bio à Rabat, qu'en termes de superficies agricoles bioglogiques, le Maroc arrive aujourd'hui à atteindre une surface de 11.000 hectares, estimant que ce niveau reste modeste par rapport à certains pays voisins qui comptent, selon lui, environ 300.000 hectares voire même 900.000 hectares consacrés à cette filière.



Il a noté que l'organisation de ce premier rendez-vous régional pour la filière Bio à Rabat permettra de développer cette dynamique de plus de production et donc de consommation dans le pays. L'objectif est de faire connaitre le bio dans cette région à travers des exposants qui viennent pour présenter, vendre et faire déguster aux visiteurs leurs produits bio, ainsi que de leur expliquer directement qu'il s'agit de produits bio certifiés comme notamment des produits sans gluten, sans lactose, végétariens et végans pour qu'ils les consomment avec toute confiance.



"Le Bio ce n'est pas seulement une passion ou un choix mais plutôt une culture qui vise à préserver la santé comme le témoignent beaucoup de chercheurs et de laboratoires dans le monde ainsi qu'à protéger l'environnement et la nature puisqu'il est moins générateurs de gaz carbonique et de matières polluantes", a-t-il expliqué.



Ainsi, une exposante représentant le Centre d'insertion et d'aide par le travail a indiqué dans une déclaration similaire que la participation à ce Salon offre l'opportunité de faire connaitre encore plus les produits à savoir les fruits et les légumes certifiés bio et qui sont réalisés par des personnes en situation de handicap capables de remplir plusieurs tâches et de s'intégrer dans le domaine du bio.



Le salon régional bio a pour objectifs de sensibiliser les consommateurs de la région sur la qualité et la spécificité des produits certifiés Bio, d'expliciter l'importance de ces produits pour la santé et la protection de l’environnement, de faire connaître la palette des produits du terroir certifiés Bio, de mobiliser les opérateurs de la région, de montrer les possibilités de valorisation des produits issus de l’agriculture biologique, afin de stimuler l’esprit de créativité et d'entrepreneuriat.



Cet événement qui sera prochainement organisé dans d'autres villes du Maroc se veut également un espace de sensibilisation pratique des professionnels et des consommateurs sur la réglementation du Bio. Une quinzaine d’espaces sont réservés pour la vente de produits frais, de produits d’épicerie, de produits cosmétiques, de compléments alimentaires et d’écoproduits, avec une offre large et variée.



Le salon a connu la participation de près de 16 exposants et prévoit environ 3.000 visiteurs attendus pour découvrir, déguster et apprendre à changer leur hygiène alimentaire, pour une consommation saine et responsable.



Le Club des Entrepreneurs Bio (CEBio) regroupe des chefs d’entreprises dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de la cosmétique, des compléments alimentaires, des produits d’entretiens et écologiques.



Il a pour objectif de créer les synergies entre ses membres, de mettre en place des actions complémentaires, à court et à long termes, vers les marchés national et international, pour élargir la consommation des produits Bio et naturels, et de conduire des négociations et adopter des partenariat avec les institutions concernées afin de faciliter le développement du secteur.