La station spatiale chinoise se désintègre au-dessus du Pacifique

Après plusieurs journées d'incertitude, le laboratoire spatial a fait sa rentrée dans l'atmosphère lundi vers 00H15 GMT, a annoncé le bureau chinois chargé de la conception des vols spatiaux habités (CMSEO), ajoutant que la plupart des équipements ont été détruits lors de la phase de rentrée dans l'atmosphère.



L'engin, incontrôlé depuis 2016 et qui pesait environ huit tonnes, a regagné l'atmosphère un peu plus tôt que prévu après que le CMSEO avait annoncé auparavant que la rentrée vers la terre s'effectuerait autour de 00H42 GMT.



Le laboratoire spatial avait été placé en orbite en septembre 2011. Il devait effectuer une rentrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre, mais a cessé de fonctionner en mars 2016, suscitant des inquiétudes quant à sa chute.



Tiangong-1 "Palais céleste" a été utilisé pour des expériences médicales et il était également considéré comme une étape préliminaire dans la construction d'une station spatiale chinoise.