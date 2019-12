La star américaine Meryl Streep visite le musée Dar El Bacha à Marrakech

La star américaine, accompagnée par sa famille, s'est rendue par la suite au Bacha Coffee, un écrin luxueux au charme inouï qui se trouve au cœur de l’emblématique Musée des Confluences. L’enseigne prestigieuse Bacha Coffee y a ouvert son premier temple dédié au café.



Depuis 2014, Dar El Bacha à Marrakech, comme 13 autres musées marocains, a été confié à la Fondation nationale des musées (FNM). Dans le cadre de sa stratégie de rénovation, la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM) a élaboré un projet de restauration et de réhabilitation de Dar El Bacha. Rebaptisé Dar El Bacha – Musée des Confluences.



A l’entrée de la médina de Marrakech, dans le quartier qui porte son nom, Dar El Bacha est considéré comme l’un des plus beaux palais de la ville ocre.



Au début du 20ème siècle, fut construite Dar El Bacha, demeure de Thami El Glaoui, nommé Pacha de Marrakech par le sultan Moulay Youssef en 1912. En 2017, une partie du Palais Dar El Bacha est transformée pour devenir le Musée des Confluences de Marrakech, une véritable aubaine pour les amateurs d’art et d’histoire.



En juin 2016, Meryl Streep avait passé deux jours à Marrakech, au Maroc, avec l'ex-First Lady américaine Michelle Obama et Freida Pinto en faveur de l'éducation des jeunes filles et de son importance. La célèbre actrice y avait partagé sa vision pour encourager les femmes à s'éduquer et se responsabiliser. Elle agissait dans le cadre de l'initiative de Michelle Obama, Let Girls Learn (ndlr : Laissez les filles apprendre).