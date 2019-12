La sortie du patron du RNI sur la nécessité de "rééduquer les Marocains" fait polémique

Accompagné de membres du bureau politique de son parti, dont Moulay Hafid Elalamy, Aziz Akhannouch a commencé par saluer le patriotisme de ses compatriotes, avant de marteler qu'"aucune surenchère n’est possible quand on parle des valeurs du pays”. “Il n’y a qu’Allah, la patrie et le roi”.



“Celui qui croit qu’il peut venir insulter les institutions du pays n’a pas sa place au Maroc. Qui veut [vivre] au Maroc doit respecter sa devise et sa démocratie. Les insultes ne nous feront pas avancer", poursuit-il.



" Et excusez-moi, mais ce n’est pas qu'à la justice de faire son travail vis-à-vis de ceux qui insultent leur pays. Les Marocains qui manquent d'éducation, nous devons les rééduquer”, lance le patron du RNI et ministre de l'Agriculture.



Cette sortie a enflammé les réseaux sociaux et suscite un flot de commentaires.