La société Marocaine de Télémédecine voit le jour

L'Assemblée générale constitutive de la Société Marocaine de Télémédecine (SMT) s'est tenue mercredi à Rabat.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l'Assemblée générale constitutive de la SMT s'inscrit dans le cadre de la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les populations des zones rurales et enclavées, indique la SMT dans un communiqué parvenu à la MAP.



"Créée sous forme d'association régie par le Dahir n°1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été modifié et complété, la SMT ambitionne la mise en place d’une infrastructure technologique pour le développement des activités de télémédecine au profit des populations des zones rurales et enclavées", souligne le communiqué. Sont membres fondateurs et membres du Conseil d’Administration de la SMT le département de la santé, le département de l’intérieur, le département de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique, le service de santé des Forces armées royales, l’université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS), l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, M. Azdine El Mountassir Billah et M. Ahmed Rahou, précise la même source.



La SMT a pour objectifs notamment la contribution au développement de la pratique de la télémédecine, la promotion et le soutien à son déploiement à l’échelle nationale notamment en faveur des populations des zones défavorisées et enclavées, l’installation et l’exploitation de toute infrastructure technologique ou physique permettant la réalisation des actes de télémédecine et l’encouragement et l’incitation des établissements et des professionnels de santé à la pratique des actes de télémédecine, relève le communiqué.



Avec l'appui des pouvoirs publics, l’implication du personnel médical des dispensaires relevant des structures régionales du département de la santé, ainsi que, dans une première phase, du corps médical de l’UM6SS, la SMT procédera à l’équipement adéquat de sites pilotes situés dans les zones rurales et enclavées pour la réalisation d’actes de téléconsultation couvrant aussi bien la médecine générale que les spécialités identifiées comme prioritaires, poursuit la même source.



L’objectif de cette initiative est de permettre au Maroc de tirer profit des opportunités qu’offrent aujourd’hui les nouvelles technologies de l’information et de la communication dont l’accès est généralisé à toutes les couches de la population marocaine afin de réduire, de manière progressive et échelonnée dans le temps, les disparités sanitaires existants entre les populations urbaines et rurales, fait savoir la même source.



Il sera procédé, dans un premier temps, à l'équipement de cinq sites dans les régions de Midelt, Azilal et Taroudant, indique le communiqué, notant que le fonctionnement de ces premiers sites s’inspirera des meilleures pratiques internationales pour construire un modèle marocain de la pratique de la télémédecine tenant compte des spécificités du Maroc. Le nombre de sites sera porté dans une deuxième phase à une trentaine dès janvier 2019, et durant laquelle il sera procédé à l'implication des hôpitaux régionaux ainsi que les centres hospitaliers universitaires, ajoute la même source.



A terme, un plan national visant la généralisation de la pratique de la télémédecine à près de 160 communes rurales identifiées comme prioritaires sera élaboré et mis en œuvre, conclut le communiqué.