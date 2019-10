La sélection marocaine des joueurs locaux s'est qualifiée haut la main au CHAN-2020

La sélection marocaine des joueurs locaux s’est qualifiée haut la main au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN-2020) de football, en dominant son homologue algérienne «dans le score et dans le jeu», se sont félicités les joueurs marocains.



L’équipe marocaine à pris le dessus sur son homologue algérienne (3-0), samedi à Berkane, en match retour du dernier tour des qualifications pour le CHAN-2020, qui aura lieu au Cameroun.



Dans une déclaration à la presse, le capitaine de la sélection marocaine des joueurs locaux, Badr Benoun, a noté que la pression exercée par l’équipe nationale sur les joueurs algériens dès le début du match a donné ses fruits, ajoutant que le score du match aller (0-0) a permis, d’un autre côté, d’alléger la pression sur ses coéquipiers.



Cette qualification est le résultat «d’un travail à long terme avec l’entraîneur Lhoussaine Ammouta, marqué par des stages de préparation pour les matchs qualificatifs aux éliminatoires du CHAN-2020, ce qui a permis de réaliser cette performance et faire plaisir aux Marocains», a-t-il dit, saluant le public venu nombreux au Stade municipal de Berkane pour soutenir la sélection nationale des joueurs locaux.



De son côté, le joueur Larbi Naji a mis en exergue l’importance du point ramené d’Algérie, ajoutant que lors de ce match retour, les joueurs marocains ont surclassé leurs homologues algériens à tous les niveaux.



Les Marocains sont entrés dans le match avec la ferme intention de remporter la victoire et ont fait pression sur l’équipe adverse dès le début de la rencontre, des efforts qui ont donné 3 buts et créé de nombreuses occasions, a-t-il relevé.



Concernant les préparatifs pour le CHAN-2020, il a déclaré que les joueurs continueront à travailler au sein de leurs équipes respectives en attendant d’entrer en concentration en perspective de ce championnat continental.



Dans le même sens, Ayoub Nanah a souligné que la sélection marocaine a réussi à contrôler le match dès le début, ce qui a permis de remporter la victoire, affirmant que les joueurs locaux marocains sont déterminés à poursuivre sur cette lancée et défendre au Cameroun leur titre de Champions d'Afrique des joueurs locaux.