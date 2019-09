La sélection marocaine U23 a livré une deuxième mi-temps de haut niveau face au Mali (Patrice Beaumelle)

La sélection marocaine U23 a livré aujourd'hui une deuxième mi-temps de haut niveau face à son homologue malienne, a affirmé samedi soir, à Marrakech, l’entraineur de l’équipe, Patrice Beaumelle.



"Je suis sûr que si la sélection nationale U23 parvienne à développer à Bamako le même jeu de la deuxième mi-temps, nous aurons de fortes chances d'arracher la qualification à Bamako", a-t-il relevé lors d’un point de presse à l’issue du match aller face au Mali comptant pour les éliminatoires de la CAN U23/troisième et dernier Tour.



Ce match face à la sélection malienne a été âpre et très physique, avec beaucoup de duels et une grande bataille au niveau du milieu de terrain d’autant plus que l’adversaire du jour est une équipe qui a acquis une certaine maturité avec des joueurs homogènes, qui jouent ensemble voilà plus de 04 ans, a-t-il expliqué.



Le technicien français a dans ce sens, fait remarquer que la sélection marocaine est parvenue à marquer lorsqu’elle a pris le dessus en milieu de terrain en deuxième mi-temps, relevant que la sélection nationale U23 a montré qu’elle pouvait marquer et poser de sérieux problèmes à cette coriace équipe malienne.



Et d’indiquer que le staff technique fera l’état des lieux avant la prochaine confrontation à Bamako pour tirer les enseignements qui s’imposent de ce match, estimant que le match retour sera aussi serré et disputé que le match aller.



M. Beaumelle a fait remarquer que le staff technique avait des contraintes au niveau du temps pour bien préparer la sélection marocaine à ces échéances.



Dans une déclaration à la presse, les joueurs de sélection marocaine ont été unanimes à souligner leur ambition d’aller arracher la qualification à Bamako à condition de livrer un match courageux et lucide à l’instar de la deuxième mi-temps du match aller, reconnaissant toutefois que ce ne sera pas une tâche facile face à une équipe malienne compacte et homogène.



La sélection marocaine U23 a été tenue en échec samedi soir, au Grand Stade de Marrakech, par son homologue malienne (1-1) dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23/troisième et dernier Tour aller.



La sélection malienne a été la première à ouvrir le score par l’intermédiaire du joueur Ibrahima Kone en première mi-temps (31è mn) à la suite d'une contre-attaque rapide.



La sélection marocaine parvint à égaliser en deuxième mi-temps (47è minute) par le biais de Youssef En-Nseyri magistralement servi par Mohamed El Mourabit.



La sélection nationale a nettement dominé la deuxième mi-temps face à une équipe malienne performante et réaliste en première mi-temps.



A rappeler que la manche retour se disputera mardi prochain, à la capitale malienne Bamako.