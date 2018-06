La sélection de football du Maroc écrase l’Estonie et "fait peur" (Marca)

La sélection de football du Maroc, qui a écrasé l‘Estonie samedi en match amical sur le score de 3 buts à 1, "fait peur", souligne le journal sportif espagnol Marca, rappelant que cela fait une année que le onze national ne perd aucun match.



"La sélection du Maroc a ses noms, ses idées et un sélectionneur (…) Elle sait comment réaliser les succès. Hervé Renard a donné une identité à cette sélection qui arrive en Russie avec le moral et la confiance au plus haut", relève le journal espagnol dans une analyse du match publiée sur sa page web.



Les Lions de l’Atlas "enchainent 18 matchs sans défaite et cette fois-ci c’est l’Estonie qui a fait les frais de l’intensité et l’agressivité de l’équipe qui sera le dernier rival de l’Espagne lors de la phase des groupes", durant la prochaine Coupe du monde de football Russie 2018, note Marca.



Pour son dernier match de préparation avant le Mondial de Russie, Hervé Renard a une nouvelle fois expérimenté un nouveau schéma tactique, poursuit le journal sportif, ajoutant que les Lions de l’Atlas ont dominé la rencontre de bout en bout.



Marca a mis en exergue les déplacements des joueurs du milieu de terrain où Belhanda et Bousoufa ont bougé à leur guise créant des offensives et appuyant la ligne d’attaque.



Le journal sportif relève que l’un des points forts aussi de l’équipe nationale du Maroc est sa capacité à créer des occasions devant des défenses fermées, grâce notamment aux initiatives de Harit et Ziyech.