La saison 8 de Game of Thrones envoie Kit Harington, alias Jon Snow, en cure de désintox

La presse américaine rapporte qu l'interprète de Jon Snow est entré dans un programme de thérapie pour traiter certains problèmes personnels. Il confirme une information publiée par le New York Post au préalable, révélant que la star a été faire une petite "cure de désintoxication de luxe pour lutter contre le stress et la consommation d'alcool".



L’acteur a ainsi participé à une retraite de santé dans le Connecticut pendant près d’un mois, avant la récente diffusion du finale du drama de HBO.



Lors d'une interview accordée à Variety, l'acteur s'était exprimé à ce sujet : Ma période la plus sombre a été celle où la série a mis en avant Jon quand il est mort et est revenu. (...) Je n’ai vraiment pas aimé que Jon soit au centre de toute la série. Lorsque vous devenez l'un des personnages clefs d’une émission télévisée sans doute à son apogée, l’attention que l'on vous porte est terrifiante. (...) Tout tournait alors autour de Jon.



La fin de la série a aussi durement impacté l'acteur. Dans le documentaire The Last Watch, on voit en effet que Kit Harington accuse le coup en comprenant que son personnage va tuer l'amour de sa vie.



L'acteur britannique suit un coaching psychologique, pratique la méditation consciente et la thérapie cognitivo-comportementale pour lutter contre le stress et gérer les émotions négatives dans cet établissement, qui coûte plus de 120 000 dollars par mois.