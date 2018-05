La réunion régionale des CGLU Afrique du 28 au 29 mai à Accra

Cette réunion vise à établir un bilan de l’état de la décentralisation dans les différentes régions et répondre aux priorités de l’agenda de la décentralisation dans les régions, indique un communiqué des organisateurs.



Elle a également pour objectif de délibérer sur les actions prioritaires nécessaires pour aider les collectivités locales à devenir des partenaires fiables pour les gouvernements nationaux, les communautés économiques régionales et les autres partenaires au développement et parties prenantes, fait savoir le communiqué.



Ainsi, les intervenants aborderont des questions spécifiques, telles que les derniers développements survenus dans la région en matière d’agendas mondiaux et africains et l’implication des gouvernements locaux dans leur mise en œuvre, en particulier l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le Nouvel Agenda Urbain, les Objectifs de développement durable (ODD), l’Agenda du Climat, et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, précise la même source.



Cette réunion est également une occasion pour examiner l’état d’avancement en matière de signature et de ratification de la Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local dans les différents pays d’Afrique de l’Est.



Au menu également de cette réunion, figure la participation des membres de CGLU Afrique de la région Afrique de l’Est à la préparation et la mise en œuvre du Sommet Africités 2018, l’événement phare de CGLU Afrique, qui aura lieu du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech, autour du thème "La transition vers des villes et des territoires durables: le rôle des collectivités territoriales d’Afrique".