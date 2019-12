La régionalisation avancée, un chantier ambitieux qui doit être mis en œuvre progressivement (OCDE)

La régionalisation avancée est un chantier ambitieux, qui doit être mis en œuvre d'une manière progressive, toute en prenant en considération l'équilibre entre les différentes régions, a souligné, samedi à Agadir, Mme Charlotte Lafitt de l'unité de décentralisation, gouvernance multi-niveaux, investissement public et finance locale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



La véritable mise en œuvre du processus de la régionalisation avancée est relative à la répartition équitable des compétences entre les différentes régions au niveau national, a-t-elle dit dans une interview accordée à la MAP dans le cadre de son concept "Face à la MAP", en marge des 1-ères Assises nationales de la régionalisation avancée, tenues les 20 et 21 décembre à Agadir.



À cet égard, Mme Lafitt a mis la lumière sur l'importance de la complémentarité des compétences entre les différentes régions du Royaume et ce, à travers la mise en place de mécanismes de coordination entre les différents niveaux de gouvernement.



"Si certaines régions vont profiter davantage au début des opportunités offertes par la régionalisation avancée, il faut rapidement que ça se généralise et se partage avec le reste du territoire", a-t-elle fait observer, plaidant dans ce sillage pour la mise en place de nouveaux systèmes d'allocation équitable des ressources et de capacités et de partage d'expérience entre les régions.



Mme Lafitt s'est arrêtée également sur la question de confiance, "problème auquel beaucoup de pays qui sont en train de se régionaliser font face", mettant l'accent sur l'importance du rôle central de coordination et de supervision que doit jouer l'administration central, notamment à travers la clarification des compétences.



OCDE est une organisation internationale qui vise à promouvoir des politiques publiques favorisant la prospérité, l’égalité des chances et le bien-être pour tous, notamment à travers la mise en place d'analyses et de conseils visant à donner une image comparative des réformes territoriales de décentralisation et de régionalisation dans le monde, et de données financières qui servent comme outil d'analyse et de dialogue entre les différents niveaux du gouvernement (central, régional et local).