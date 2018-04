La question du Sahara marocain au cœur d'entretiens entre le président du Corcas et le président du parlement du groupe des pays andins

Selon le site web du Corcas, ces entretiens ont porté sur les derniers développements du dossier du Sahara marocain, en particulier au niveau des Nations-Unies et du Conseil de sécurité et sur les perspectives de développement de ce conflit artificiel, dans le cadre du nouveau mandat du Secrétaire général des Nations-Unies et de son envoyé personnel dans la région.



Les deux responsables se sont arrêtés, dans ce cadre, sur l’unique solution politique possible au Sahara, en l’occurrence l’autonomie, qui est une solution à la fois juste, courageuse et sérieuse, ce qui est reconnu par toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, indique la même source, ajoutant que cette reconnaissance est d’autant légitime que le projet d’autonomie proposé a été conçu par les Sahraouis eux-mêmes, qui sont les premiers concernés par le conflit, et jouit de l’unanimité du peuple marocain, de ses élites et de ses institutions politiques.



Ces entretiens ont eu lieu en présence de MM. Maouelainin Ben Khallihenna Maouelainin, secrétaire général du Conseil et Ahmed Mghizlat, membre du Corcas, précise-t-on.



Le président du parlement du groupe des pays andins, qui effectue une visite officielle au Maroc du 24 au 29 avril, a notamment pris part au forum parlementaire économique d'Afrique et du monde arabe, organisé les 25 et 26 avril par la Chambre des conseillers, sous le thème "Pour la construction d'un modèle complémentaire de coopération régionale". Le parlement andin est composé de 25 députés représentant 5 pays membres, à savoir la Bolivie, le Chili, l'Équateur, la Colombie et le Pérou (5 députés de chaque pays).