La promotion du partenariat maroco-chinois au centres des entretiens entre El Othmani et You Quan

La promotion du partenariat maroco-chinois a été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani et le président du département du front uni du Comité central du parti communiste chinois (PCC), You Quan, qui effectue une visite de travail au Maroc.



Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, les deux parties se sont félicitées, lors de cette rencontre, de la qualité des relations d'amitié séculaires liant le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine et de l'évolution notable du partenariat maroco-chinois dans différents domaines, notamment au niveau des échanges commerciaux et touristiques, surtout après la visite du Roi Mohammed VI dans ce pays en 2016 qui a été couronnée par la signature de la déclaration conjointe concernant l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays et d'accords de coopération dans divers domaines.



M. El Othmani et M. You, également membre du secrétariat général du comité central du PCC, ont exprimé leur volonté commune d'ancrer et d'élaborer toutes les dispositions de ces accords, dans le cadre de la nouvelle dynamique qui caractérise les relations bilatérales, a rapporté le communiqué. Ils ont aussi examiné les opportunités offertes par divers domaines pour tirer profit des expériences des deux pays, notamment l'encadrement religieux, la formation des imams et la lutte contre toutes les formes d'extrémisme.



Le Chef du gouvernement et le responsable chinois ont également évoqué le dossier du partenariat sino-africain à l'horizon du 3ème sommet du forum de coopération Chine-Afrique, prévu le mois de septembre, a indiqué la même source. M. El Othmani a rappelé, dans ce sens, l'importance accordée par le Maroc, sous la sage conduite du Roi Mohammed VI, à la dynamique de développement du continent africain et l'adhésion continue du Royaume à ce chantier, ce qui fait du Maroc un hub d'investissement et une porte vers les pays africaines.



Les entretiens, qui se sont déroulés en présence du ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance et de l'ambassadeur de la Chine à Rabat, ont porté également sur d'autres sujets d’intérêt commun.